تفاصيل استخدام "الآذان" بمقطوعات موسيقية عالمية

اعتذر الموسيقي البوسني ملادن سولومون، من الجمهور وتحديدًا المسلمين على استخدامه مقاطع من الآذان في إحدى مقطوعاته.

وعبر صفحته الشخصية على موقع "فيسبوك" أكد ملادن سولومون أنه لم يكن يعلم أن المقطع الذي استخدمه هو من جزء الآذان فكتب: “أولا وقبل كل شيء أود أن أعتذر لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم عن خلط المسار في مهرجان كابا فوتور، والذي يحتوي على عينة صوتية من الدعوة الإسلامية للصلاة، شكرًا جزيلًا لأولئك الذين أشاروا إلى أنني دون علم قد ارتكبت مثل هذا الخطأ".

وأضاف سولومون: "استقبلت المقطع الديني قبل الحفل بوقت قصير، وهو من ضمن آلاف المقاطع التي استقبلها شهريًا، ولم التفت إلى كونه ضمن الشعائر الدينية للإسلام، بالإضافة إلى أنني لم أفهم اللغة وسط الموسيقي".

وتابع: "بعد علمي بأن ذلك المقطع هو ضمن الشعائر الدينية الإسلامية، فأنا أرجو من الله أن يغفر لي من كل قلبي، واعتذر بشدة عن إيذاء المشاعر الدينية، كوني شخص متدين، والله أعلم بنوايا، أشعر بالخجل الشديد من هذا الموقف".

هذا واختتم ملادن سولومون مؤكدًا أنه حذر المنتج من إعادة هذا الخطأ مرّة أخرى فكتب: "لقد اتصلت على الفور بالمنتج، وطالبته بتصحيح المسار وأخبره بعدم تشغيله مرى اخرى وحذفه من تسجيل المجموعة".