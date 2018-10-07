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غدًا‎.. "الجريمة الإلكترونية".. بمعهد محاماة الإسكندرية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:45 ص
غدًا‎.. الجريمة الإلكترونية.. بمعهد محاماة الإسكندرية
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
تعقد لجنة محاميات الأسكندرية غدًا، الاربعاء، ندوة قانونية حول الجريمة الإلكترونية وقانون تقنية المعلومات الجديد "جرائم الانترنت"، تحت إشراف نقيب محامين فرعية شرق الأسكندرية، ورعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقالت نادية أمين، رئيس لجنة محاميات الأسكندرية، ان الندوة تنعقد في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، بمقر معهد المحاماة، بجوار فندق سيسل، ويحاضر بها المستشار بهاء المرى، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ.

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