وزير التنمية المحلية: مشروع مصرف كتشنر يحسن الأحوال الصحية في المحافظات

أشار اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إلى أن مشروع مصرف كتشنر، سيسهم في الحد من التلوث بالمصرف وتشييد بينة حديثة بالتعاون مع أفضل الخبرات الدولية وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لسكان المحافظات الثلاث ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها مائياً بشكل آمن فى الري والزراعة.





وأشاد بالجهود المشتركة للحكومة ووزارتها المختلفة لإدارة المشروع مع الجهات الدولية المانحة خاصة ، مشيراً إلى تعاون الوزارة مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى هذا المشروع وعقد عدداً من الاجتماعات خلال الفترة الاخيرة للتنسيق فى هذا الشأن.





وأوضح في تصريحات اليوم، أن المشروع يهدف أيضاً إلى تحسين الأحوال الصحية لسكان المحافظات الثلاثة من خلال توفير خدمات الصرف الصحى المناسب والتخلص من المخلفات الصلبة وتحسين جودة المياه.



