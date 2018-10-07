غدا.. جامعة الأزهر تعقد مؤتمرا صحفيًا لكشف ملابسات حريق الحسين

يعقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، عقد مؤتمرا صحفيا بمقر مستشفى الحسين الجامعي غدا الأربعاء، فى تمام الساعة الثالثة عصرا.





يحضر المؤتمر الدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور أحمد سليم، عميد كلية الطب ومدير عام مستشفى الحسين الجامعى.





يتضمن المؤتمر الصحفي الكشف عن تفاصيل الحريق الذي شهده مستشفى الحسين الجامعي التابع لجامعة الأزهر، وملابسات الحادث وتفاصيل عمليات الإخلاء والإنقاذ، وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن.



