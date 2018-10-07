"عاشور" يعلن الانتهاء من إعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية‎

أعلن سامح عاشور نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن الانتهاء من إعداد نموذج عقد شركات المحاماة المدنية بعد اعتماده من وزارة العدل، مضيفًا أنه سوف يتم بدأ تفعيل والعمل بسجل شركات المحاماة من خلال منظومة وشبكة إلكترونية موحده بالنقابة العامة والنقابات الفرعية بالمحافظات.





وقال عاشور، إنه تم الاتفاق مع وزارة الاستثمار على استخدام ذات المنظومة المتبعة فى هيئة الاستثمار فى مجال تأسيس وتسجيل الشركات، مؤكدًا أنه سوف يتم تخصيص إدارة جديدة متخصصة تعمل بدون اشراف أو تدخل بشرى سواء من أعضاء مجلس النقابة العامة أو مجالس النقابات الفرعية أو موظفى النقابة، تمكينا من توافر ضمانات متعددة أهمها اسبقية التسجيل وعدم تكرار اسماء شركات المحاماة أو اللبس بينها .





وأشار نقيب المحامين، إلى أن تلك الإدارة سوف تكون لرقابة ومتابعة فقط لمجلس النقابة ضمانا لنجاح التجربة لما فيها من فوائد متعددة لصالح المحامين والمحاماة ونقابة المحامين، مؤكدًا على أنه تجرى الآن مشاورات مع الهئية العامة للاستثمار من أجل إعداد وتنفيذ تصور تفعيل سجل شركات المحاماة المدنيه، ليكون جاهزا للتنفيذ اعتبارا من الأول من أكتوبر المقبل.



