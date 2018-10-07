وزير التنمية المحلية يكشف فوائد مصرف كتشنر الاقتصادية على المحافظات

أشاد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بمستوى التعاون القائم مع البنك الأوروبي.





ورحب الوزير، بزيادة مجالات ومشروعات التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الأكثر احتياجًا لإقامة مشروعات جديدة تعود بالنفع على المواطنين وتحسن الخدمات المقدمة لهم.





وأكد في تصريحات اليوم، أن مشروع مصرف كتشنر سيكون له عدد من الفوائد البيئة والاقتصادية، وعائدا إيجابيا على نحو 180 قرية في الثلاث محافظات التي يمر بها منها 118 قرية بالغربية و29 بالدقهلية و35 بكفر الشيخ.





وكان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، استقبل وفد البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية برئاسة جانيت هيكمان المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط .





وبحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبى خلال الفترة المقبلة خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبى والحكومة المصرية وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.



