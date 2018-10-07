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تطورات جديدة في واقعة العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس لأطفال بالمريوطية

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:41 ص
تطورات جديدة في واقعة العثور على 3 جثث مقطوعة الرأس لأطفال بالمريوطية
الجثث
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الفجر
 
فرضت قوات الأمن، كردونًا أمنيًا، بمحيط المكان الذي عثر فيه على 3 جثث مذبوحة الرأس ومقتطع منها أعضاء، وموضوعة داخل أكياس بلاستيكية سوداء، بمحيط فندق شهير في المريوطية.

وانتدب رجال المعمل الجنائي، والنيابة العامة، للمعاينة.

مصدر أمني في مديرية أمن الجيزة، كشف عن أن الجثث الثلاث، عُثر عليها بجوار فيلا مهجورة بدائرة قسم شرطة الطالبية، في حالة تعفن.

المصدر أوضح أن رجال الشرطة، بصدد التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة، لمحاولة الوصول إلى هوية الشخص الذي وضع الجثث وهرب.
 
فيما سادت حالة من الرعب بين قاطني المنطقة الذين تجمعوا بمحيط موقع الحادث منذ الساعات الأولى من صباح اليوم.

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