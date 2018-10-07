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"المحامين": فتح مظاريف مناقصة نادي جنوب سيناء 28 يوليو‎

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:42 ص
المحامين: فتح مظاريف مناقصة نادي جنوب سيناء 28 يوليو‎
نقابة المحامين - أرشيفية
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منى صموئيل
 
تبدأ نقابة المحامين الفرعية بجنوب سيناء، 28 يوليو الجاري، فتح مظاريف مناقصة نادي المحامين، بحضور مدير إدارة المشروعات بالنقابة العامة للمحامين، بعد موافقة النقيب العام على انتقاله للحضور، بناء على الطلب المقدم من خالد عمار عضو مجلس العامة.

وأوضح عمار أن النادي على مساحة 1000 متر، بمنطقة طور سيناء على شاطئ البحر، وتم الحصول على رخصة البناء من المحافظة، والانتهاء من وضع الرسم الهندسي لبناء مبنى إداري من دورين، أحدهما للموظفين والآخر للاجتماعات، بجانب 10غرف فندقية لاستقبال المحامين.

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