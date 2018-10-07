وزير التنمية المحلية: مشروع تطهير مصرف كتشنر بقيمة 481 مليون يورو

استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط.





وبحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي، خلال الفترة المقبلة، خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.



