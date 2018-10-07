ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير التنمية المحلية: مشروع تطهير مصرف كتشنر بقيمة 481 مليون يورو

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 10:41 ص
وزير التنمية المحلية: مشروع تطهير مصرف كتشنر بقيمة 481 مليون يورو
اللواء محمود شعراوي - أرشيفية
طباعة
ياسمين مبروك
 
استقبل اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، برئاسة جانيت هيكمان، المدير التنفيذى لمنطقة شرق المتوسط.

وبحث اللقاء مشروعات التعاون المشترك بين مصر والبنك الأوروبي، خلال الفترة المقبلة، خاصة آخر مستجدات مشروع تطهير مصرف كتشنر والذى يمر بثلاث محافظات هى الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، والممول من عدة جهات مانحة بينها بنك الاستثمار الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية، وذلك فى المرحلة الأولى بقيمة 481 مليون يورو.

المزيد عن: وزير التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي التنمية المحلية
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 11:09:30 AM