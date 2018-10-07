تفاصيل مباراة انجلترا ضد كرواتيا بالمونديال









يلتقي منتخب كرواتيا، مع منتخب انجلترا، يوم الأربعاء 11-7-2018 في الساعة 8 مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال4 في بطولة كأس العالم بروسيا 2018





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات :-





- بين سبورت 1 Max HD.





- بين سبورت 2 Max HD.





وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب انجلترا كوصيف للمجموعة السابعة في المونديال.





وصعد منتخب انجلترا، علي حساب منتخب السويد، بعد الفوز بنتيجة هدفين نظيفين، في إطار منافسات دور ال8، بينما حقق منتخب كرواتيا انتصارا صعبا ضد منتخب روسيا، ضمن منافسات دور الربع نهائي في كأس العالم.





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