ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب فى تايلاند إلى 44 قتيلا

أكدّ التليفزيون التايلندى، اليوم ارتفاع عدد قتلى غرق مركب فينكس للغطس قبالة جزيرة بوكيت فى تايلاند، إلى 44 شخصاً، بينهم سياح صينيين، فضلاً عن 3 أشخاص فى عداد المفقودين.

ونقلاً عن وكالة سبوتنيك، أنّ جميع الجثث نُقلت إلى مستشفى فاتشيرا في فوكيت، كما تمّ العثور على 5 أشخاص فى عداد المفقودين، على قيد الحياة على الشاطئ.





وغرق قارب فونيكس، حيث كان على متنه 105 شخصاً، يوم الخميس بسبب عاصفة شديدة، وبدأت عملية الإنقاذ فور وقوع الحادث، وتمكنّت سفن الصيد وسفن البحرية التايلندية البحرية من إنقاذ 49 شخصًا.