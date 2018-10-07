توقيت مباراة كرواتيا ضد انجلترا بمونديال روسيا 2018 ومشاهدة البث المباشر





يسعي متتخب كرواتيا، ومنتخب انجلترا، في الفوز بالمواجهة التي ستجمع بينهما يوم الأربعاء، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة كأس العالم في روسيا.





وأعلنت قنوات بين سبورت عن إذاعة هذا اللقاء عبر قنواتها علي قنوات بي إن سبورت Max HD الرياضية.





وتأهل منتخب كرواتيا كمتصدر للمجموعة الرابعة، بينما صعد منتخب انجلترا كوصيف للمجموعة السابعة في المونديال.





وصعد منتخب انجلترا، علي حساب منتخب السويد، بعد الفوز بنتيجة هدفين نظيفين، في إطار منافسات دور ال8، بينما حقق منتخب كرواتيا انتصارا صعبا ضد منتخب روسيا، ضمن منافسات دور الربع نهائي في كأس العالم.





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