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سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-7-2018 في البنوك الحومية والخاصة

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:29 ص
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 10-7-2018 في البنوك الحومية والخاصة
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استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه فى بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، ليسجل في بنوك قناة السويس والبركة والتجاري الدولي عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا، أيضا في بنوك كريدي أجريكول والعربي الأفريقي وأبوظبي الإسلامي والقاهرة عند 17.84 جنيه للشراء و17.94 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي مصر والأهلي عند 17.78 جنيه للشراء و17.88 جنيه للبيع.

كما بقى سعر العملة الأمريكية مستقرا في بنك الإسكندرية عند 17.82 جنيه للشراء و17.92 جنيه للبيع.

واستقر متوسط السعر فى السوق الموازى 17.95 جنيه.
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