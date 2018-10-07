ألمانيا تحظر نشاط جمعية "أوسمانن جرمانيا" التركية المتطرفة

قرر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر حظر نشاط جمعية "أوسمانن جرمانيا"، التي تتبنى مواقف قومية تركية ويمينية متطرفة.

وأعلنت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، في برلين: "الجمعية تشكل خطراً كبيراً على المصالح القانونية والشأن العام".

وفي إطار تطبيق قرار الحظر، شنت سلطات الأمن حملة تفتيش ومداهمات ضد أعضاء الجميعة صباح اليوم في ولايات راينلاند-بفالتس وبادن-فورتمبرغ وبافاريا وهيسن، ويستند قرار الحظر إلى قانون الجمعيات، وأوضحت الوزارة أن هدف ونشاط "أوسمانن جيرمانيا" يتعارض مع القوانين الجنائية.

وذكرت الوزارة أن قرار الحظر يشمل أيضاً كافة المنظمات الفرعية التابعة للجمعية، وبحسب البيانات، فإن هناك حالياً 16 فرعاً للجمعية على مستوى ألمانيا.

وأكد زيهوفر أن السلطات على المستوى الاتحادي والولايات تتصدى بحسم لكافة أشكال الجريمة المنظمة، بما في ذلك التنظيمات الشبيهة بعصابات الدراجات البخارية، وأوضح أن أعضاء الجمعية يرتكبون جرائم جسيمة، وقال: "من يرفض دولة القانون، لا يمكن أن ينتظر مننا التساهل ".

وبحسب بيانات الوزارة، تم اتخاذ قرار الحظر بناء على معلومات تم التحصل عليها في إطار تحقيقات جرت منتصف مارس الماضي، وكانت السلطات الألمانية تجري تحقيقاتها في ذلك الحين بهدف جمع معلومات مفصلة عن هيكل الجمعية وإدارتها وتعاونها مع تنظيماتها الفرعية.