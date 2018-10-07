مرسيدس تشوقنا لسيارتها المنتظرة GLE (صور)

كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن رسومات تشويقية لـGLE الجديدة كلياً كأول بوادر اقتراب الكشف عن السيارة.





نلاحظ في الرسومات التشوقيقة حصول GLE على شاشة عريضة للوحة العدادات والتي تختلف كلياً عن تصميم داخلية S-Class الجديدة كلياً، ما يرجح أن مرسيدس ستميز سياراتها المستقبلية أكثر مما تفعل حالياً. كما تلمح الرسومات إلى تصميم أكثر حدة وبإطار يحيط الشاشة العرضية، مع حصول GLE على مقابض أيدي إلى جانب حاملات الأكواب أسفل الكونسول الوسطي.



