مرسيدس تشوقنا لسيارتها المنتظرة GLE (صور)
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:25 ص
كشفت شركة مرسيدس الألمانية عن رسومات تشويقية لـGLE الجديدة كلياً كأول بوادر اقتراب الكشف عن السيارة.
نلاحظ في الرسومات التشوقيقة حصول GLE على شاشة عريضة للوحة العدادات والتي تختلف كلياً عن تصميم داخلية S-Class الجديدة كلياً، ما يرجح أن مرسيدس ستميز سياراتها المستقبلية أكثر مما تفعل حالياً. كما تلمح الرسومات إلى تصميم أكثر حدة وبإطار يحيط الشاشة العرضية، مع حصول GLE على مقابض أيدي إلى جانب حاملات الأكواب أسفل الكونسول الوسطي.
ستكشف مرسيدس عن GLE في وقت ما من عام 2019 وستصل السيارة إلى الأسواق كموديل لـ 2020 حيث ستأتي السيارة بقاعدة عجلات جديدة وأنظمة أكثر تطوراً من تمكنها من منافسة بي إم دبليو X6 وأودي Q8 بفئة GLE كوبيه ومنافسة بي إم دبليو X5 وأودي Q7 بفئة GLE الأساسية، كما ستأتي كل من الفئتين بخيارات متنوعة من المحركات تشمل محركين من AMG.