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اليوم.. "حساب المواطن" يصرف الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:19 ص
اليوم.. حساب المواطن يصرف الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم
حساب المواطن - أرشيفية
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الفجر السعودي
 

يبدأ برنامج "حساب المواطن"، صرف الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم لشهر "يوليو" اليوم الثلاثاء.

 

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد الماضي: "سيتم بعد غدٍ الثلاثاء (10 يوليو) إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو".

المزيد عن: مستحقي الدعم حساب المواطن السعودية الدفعة الثامنة
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