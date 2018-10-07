اليوم.. "حساب المواطن" يصرف الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم

يبدأ برنامج "حساب المواطن"، صرف الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم لشهر "يوليو" اليوم الثلاثاء.

وقال حساب المواطن في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، الأحد الماضي: "سيتم بعد غدٍ الثلاثاء (10 يوليو) إيداع الدفعة الثامنة لمستحقي الدعم من برنامج حساب المواطن، وتشمل الدفعة مستحقي الدعم في الدفعات السابقة الذين لم يطرأ تغيير على حالتهم، وكذلك المستحقين المكتملة طلبات تسجيلهم حتى 10 يونيو".