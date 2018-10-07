بيلد: النشادر التي يستنشقها لاعبو روسيا من المنشطات

كشفت تقارير صحفية ألمانية عن أن المادة التي استنشقها لاعبي المنتخب الروسي على أنها نشادر محفزة بين شوطي مباراة بلادهم أمام كرواتيا في ربع نهائي كأس العالم تعد من المنشطات.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن لاعبي روسيا عندما عادوا من حجرة تغيير الملابس بين شوطي مباراة كرواتيا في ربع نهائي المونديال، ظهروا وهم يستنشقون شيئاً ما تساءل عليه الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح خبير منشطات للصحيفة أن المادة التي استنشقها لاعبو روسيا كانت "أمونيا" وهي مادة منشطات ممنوعة على لاعبي الكرة.

وذكرت الصحيفة أن الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أشارت إلى أن التركيبة الكيميائية للنيتروجين والهيدروجين يجب أن يكون لها "تأثير محفز ومؤثر على المدى القصير".

وكان إدوارد بزوجلوف طبيب منتخب روسيا قد نفى تعاطي اللاعبين الروسي للمنشطات خلال المونديال قبل خوض مباراتي دور ثمن النهائي أمام إسبانيا وربع النهائي أمام كرواتيا.

وقال بزوجلوف لوسائل الإعلام: "إنها نشادر بسيطة تغمس بقطع من القطن ثم يجرى استنشاقها ويفعل آلاف الرياضيين ذلك كي يرفعوا من درجة حماسهم.. إنها تستخدم منذ عقود".

وأضاف الطبيب أن النشادر لا تستعمل في الرياضة فحسب، بل في الحياة اليومية للناس حين يفقد أحدهم الوعي أو يشعر بالضعف.

وتابع: "الأمر ببساطة يعزى لرائحتها النفاذة التي تنبعث منها.. يمكن التوجه لأي صيدلية وشراء القطن والنشادر وليس لذلك أي علاقة بتعاطي المنشطات".

كانت الصحف الألمانية، وتحديدا جريدة (زودويتشه تسايتونج)، قد كشفت أن مسئولين في الفريق الروسي أكدوا لها استنشاق أصحاب الأرض للنشادر خلال مباريات المونديال.

وحدث هذا الأمر قبل مباراة إسبانيا، التي أسفرت عن خروج (لا روخا)، من البطولة على يد الروس بركلات الترجيح، بعد انتهاء وقت المباراة الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

بالمثل، ألمحت صحيفة (بيلد) إلى أن بعض اللاعبين الروس ظهروا بوضوح أثناء تدليك أنوفهم قبل قليل من نزولهم ملعب لقاء كرواتيا، الأمر الذي فسر على أنه نتيجة اعتياد استنشاق النشادر.

إلا أن هذه المصادر عادت وأقرت بأن النشادر، التي تحسن الدورة الدموية والقدرة على التنفس، ليست مادة منشطة وغير محظورة من قبل لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) فيما يخص مكافحة المنشطات



