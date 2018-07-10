الطالع الفلكى الثّلاثَاء 10/7/2018..الأولويّة القُصْوَى!

**القمر فى الرّبع الرّابع ، القمر فى الجَوْزَاء.

**فلكياً/هندياً: القمر فى الثّور.





**غربيّاً: "الشّمس" فى برج السّرطان من 21 يونيو - 22 يوليو.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 15 يونيو - 15 يوليو.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الهَقْعَة من 3 يوليو - 15 يوليو.





*اليوم 3 أبيب قبطى، 10 تَمّوز رُومى، 26 شوّال،ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: -أنا معنديش أىّ شكّ فِليلى ، المسألة إن الواحد مَبَآش مِطّمّن لِمِرْوَاحْهَا لا للنّادى ولا للسّينما ولا للجامعة ولا للجنّ الأزرأ حَتّى.(محمود ياسين من فيلم أين المَفَرّ-1977)





*القمر فى الجَوْزَاء "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(الزّهرة تنتقل لبرج العذراء - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

تنتقل بمشيئة الله تَعَالى الزّهرة من برج الأسد لتدخل برج العذراء فى الرّابعة و32 دقيقة فجراً، وسوف تبقى فيه لتُغادره لبرج الميزان فى الواحدة و27 دقيقة فجر 7 أغسطس ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى السّرطان.(تنتقل للأسد فى 22 يوليو)

(عطارد) ----- فى الأسد.(ينتقل للعذراء فى 6 سبتمبر)

(الزّهرة) ----- فى العذراء. (تنتقل للميزان فى 7 أغسطس)

(القمر) ------ فى الجَوْزَاء.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 15 نوفمبر)

(زُحل) ------ فى الجدى.(ينتقل للدّلو فى 17 ديسمبر 2020)

(المُشترى) ---- فى العقرب.(ينتقل للقوس فى 8 نوفمبر 2018)





الزّهرة تحكم الثور والميزان ، برج ضعفها العذراء ، برج قوّتها وشرفها وعلوّها الحُوت ، تمّ إعتبار برج الحوت برج قوّة وعلوّ الزّهرة فأفضل مكان للزهرة/الفتاة هو داخل بطن الحوت بمنزلها بمأمن عن الأماكن التى قد تتسبّب لها خشونة التعامل مع الغير فالأولويّة لتأمين راحتها وحفظ كرامتها ، أما بُرج العذراء فيرمز لفتاة خجولة بريئة تعيش بمعزل عن العالم الخارجى لاتعرف شيئاً عن قذارة الدنيا ولانفوس البشر الفاسدة وحلول كوكب الزهرة فيه (قد) يعنى أن تجد نفسها فجأة وسط الجنس الآخر بسبب الوظيفة أو الدراسة وعندها قد تُصدم بمفاجآت سيئة بسبب براءتها لدرجة السّذاجَة وإهمالها الحذر ، حلول الزهرة ببرج العذراء ينصح الفتيات بالحذر الشديد فى التعامل مع أفراد الجنس الآخر وعدم إعطاء الأمان لشخص مهما بَدَا بريئاً أو مُستقيماً وافتراض سوء النيّة إلى أن يثبت العكس ، وحتى بعد ثبوت العكس فلا مجال للتسرع فى المشاريع العاطفيّة حتى فحص التفاصيل الصغيرة والعيوب الخفيّة المُستترة فى عريس يبدو من ظاهره النقاء وقد يكون باطنه غير ذلك ، عدم الإنزعاج من شقيق او أب أو زوج يرغب فى تأمين إناث أسرته لإدراكه بخشونة الطرقات وتأمين إناث أسرته لها الأولويّة القصوى.





من وجهة نظر إيجابية فالعذراء برج الإستشفاء من الصدمات الصحيّة والعاطفيّة والتداوى بالأعشاب و بُرج صهر وتشكيل العقول للصغار والكبار ، هذا مُفيد للبدء فى برامج تحسين القوام والتداوى بالطب البديل خصوصاً من أمراض الحساسية الأكزيما والأمراض الجلدية، الفنانة/الزّهرة مُتخصّصَة فى البرامج الموجّهة للأطفال بغرض التعليم والتربية /برج العذراء عن طريق المُوسيقى والأغانى والألوان والألعاب المُختلفة والتى تدخل تحت نفوذ سيطرة الزّهرة، لنتوقّع طفرة فى أسلوب تعليم الأطفال الصغار سواءً من البرامج الترفيهية المُوجهة للأطفال أو من الأمهات فى المنازل ، بمشيئة الله تَعَالى.





*إلى الطّوالع اليوميّة....





برج الحمل: إنتبه من الثرثرة أثناء الطريق مع المرافق أوزميلك فى مكان العمل بأسرار شخصية تخصّك ، أسرار المنزل تظل داخل المنزل.

برج الثور: التأخير فى تنفيذ رغباتك قد يكون إنقاذاً لك من ورطة أو خسارة فادحة ، لتتذكر صدق المثل كل تأخيرة وفيها خِيرَة.





برج الجوزاء: الخشونة والفظاظة عند تحدّثك مع الآخرين خاصّة البُسطاء والفقراء ليست شهامة، كما أنّ توقير والديْك وشيوخ عائلتك واجب لامفرّ منه.

برج السّرطان: لا تكن حسّاساً زيادةً عن اللازم ،حاول إبعاد العاطفة عن شئون العمل مع إحتفاظك بمراعاة الدّواعى الإنسانيّة الطارئة.





برج الأسد: يُختبرمعدن الذّهب بالنّار ويُختبر معدن الرّجال بالشدّة ، الجَزَع عند أول مطبّ ليس من شِيَمِك كما أنك مررْتَ بالماضى بما هو أصعب.

برج العذراء: حاول تسوية نزاعاتك القضائيّة بصورة ودّيّة فاليوم مُناسب لذلك ، شراء غرض للديكور أو تزيين المنزل وراد لكن تفاوض على السعر بشجاعة.





برج الميزان: لاتسمح للعاطفة أن تكون فوق العقل والمنطق ، العاطفة تعنى الحب أو الغضب وكلاهما يشوّش قدرتك على التفكير المنطقى.





برج العقرب: أنت لاتسمح بدفعك لأداء خدمة عن طريق إحراجك،من المفيد تعريف الآخرين بالحدود الفاصلة من وقتٍ لآخر،ثم تقديم الخدمة المطلوبة عن طيب خاطر.





برج القوس: عامل الآخرين بصبر فليس الجميع على نفس المستوى من النضج الفكرى أو التعليم ، أفسح مكاناً بقلبك للبُسَطَاء.





برج الجدى: من وقتٍ لآخر قد يكون عليك إنجازالأعمال بنفسك بدلاًعن تكليف الآخرين بها،هذا أفضل لضمان إنجاز العمل كما تريد بعيداً عن أخطاء الآخرين.





برج الدّلو: إفحص التفاصيل الصغيرة بعناية حتى لاتسمع العبارة الشهيرة القانون لايحمى المغفلين ، أو تَخَلّ فوراً عن البضاعة/المُستند الملعون ولاعيب فى ذلك.



