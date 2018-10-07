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مقتل فنانة على يد زوجها طعنًا بـ"مقص"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 09:09 ص
مقتل فنانة على يد زوجها طعنًا بـمقص
أرشيفية
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الفجر الفني
 
عثر رجال الشرطة على الفنانة السيريلانكية ​برياني جاياسينغ​، البالغة من العمر 51 عاماً، مقتولة، مساء يوم الأحد الماضي، بطعنات عدة سددها إليها زوجها داخل منزلهما، ووجهت أصابع الإتهام إلى زوجها المدعو Rasika Eden Prabath الذي اختفى من المنزل بعد حصول ال​جريمة​، وبدأت الشرطة تطارده لاعتقاله.

وأثبتت التحقيقات أن زوجها انقض عليها بضرب مبرح، ثم طعنها وأمعن في تمزيق جسمها بالمقص، وحين علم أن الجيران سمعوا خلافه مع زوجته "تركها تنزف وغادر مسرعاً"، وبعد وقت قليل حضرت دورية من الشرطة إلى المنزل، ووجدتها تنازع الموت، فنقلت المطربة إلى مستشفى قريب، إلا أنها لم تقو على إصاباتها وما لبثت ان لفظت أنفاسها الاخيرة.




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