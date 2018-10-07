رئيس "فيفا" يدعو "أطفال الكهف" لحضور نهائي كأس العالم

دعا رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جيياني إنفنتينو، إلى إرسال أعضاء فريق كرة القدم من الأطفال العالقين في كهف بتايلاند إلى روسيا لحضور نهائي كأس العالم، إذا ما كانت صحتهم تسمح بذلك بعد لَمّ شملهم مع عائلاتهم.

جاء ذلك في رسالة دعم وجهها إنفانتينو إلى رئيس اتحاد كرة القدم في تايلاند بعد حوالي أسبوعين على بدء عمليات إنقاذ الأطفال، وفقًا لما أوردته شبكةCCN الأمريكية.

وقال إنفانتينو بالرسالة: "لقد دأبنا على متابعة أخبار عملية الإنقاذ في البحث عن 12 لاعب كرة قدم ومدرّبهم في كهف في مقاطعة شيانج راي في تايلاند منذ 23 يونيو 2018، وقد سعدنا كثيرًا لسماع الأخبار السارة بالعثور عليهم من قبل فرق الإنقاذ."

وأضاف: "باسم المجتمع الدولي لكرة القدم، أود أن أشارككم في التعبير عن أعمق التعاطف والدعم لأسر اللاعبين والمدرب، وكذلك تضامني مع شعب تايلاند في هذا الوقت الصعب.. أفكارنا وصلواتنا مع الجميع والعائلات، ونأمل أن يجتمعوا قريبًا مع أحبائهم ويعيدوا قوتهم وثقتهم".

وانطلقت المرحلة الثانية من عملية إنقاذ الأطفال العالقين بأحد كهوف تايلاند، أمس الاثنين، واستؤنفت عملية الإنقاذ بعد وضع أسطوانات أكسجين جديدة على طول طريق الإجلاء المغمور بالماء.

وأخرجت فرق الإنقاذ 8 صبية من العالقين (مع مدرّبهم)، ونقلتهم على متن طائرات هليكوبتر بعد إخراجهم في حقل قرب الكهف، الذي حوصروا فيه خلال رحلة استكشافية مع مدربهم، فيما واصل 13 غواصًا أجنبيًّا و5 من أفراد القوات الخاصة التابعة للبحرية التايلاندية جهود إخراج باقي الصبية، عبر ممرات ضيقة مغمورة بالمياه، ولقي أحدهم مصرعه خلال مهمة الإنقاذ، الأسبوع الماضي.