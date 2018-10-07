تنبيه لسكان الرياض والمدينة من "ساعات الحر والرياح المتربة"

وجَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا متقدمًا لسكان مناطق المدينة المنورة، والرياض من وجود نشاط للرياح السطحية.

ونبَّهت "الأرصاد" إلى أتربة مثارة وغبار وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، محذّرة كذلك من ارتفاع درجات الحرارة في منطقة المدينة المنورة.

وأكّدت الهيئة أنّ الحالة تبدأ من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا في المدينة المنورة وفي الرياض تبدأ من الحادية عشر وحتى الخامسة مساءً.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد، قد أوضحت في تقريرها لطقس اليوم، استمرار طقس حار إلى شديد الحرارة على شرق ووسط المملكة ومنطقة المدينة المنورة، مؤكدة أن الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحدّ من مدى الرؤية الأفقية، تنشط على مناطق الحدود الشمالية والقصيم والشرقية والرياض، وتمتد إلى نجران، وكذلك على مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة وجازان خاصة الأجزاء الساحلية منها، في حين يتوقع هطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة، تمتد إلى الطائف.