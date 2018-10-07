الزمالك يوضح حقيقة أزمة عقد "كهربا"

قال أيمن حافظ، مدير الكرة بنادي الزمالك، إنه لا توجد أزمة في عقد محمود عبد المنعم كهربا، لافتا إلى أن البطاقة الدولية للاعب وصلت للنادي وتم قيده رسميا.





وأضاف في تصريحات لبرنامج ستاد الهدف عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة: "تم تسديد 3% من قيمة عقد اللاعب إلى اتحاد الكرة ولا أعرف سبب إثارة المشكلات حوله".





وأكمل: "ليس هناك أزمة في وضع كهربا بالقائمة الأولى أو الثانية، كما تردد".





وأوضح: "اللاعب عقد جلسة مع مرتضى منصور رئيس النادي، وقال له لو وصل عرض مناسب سيوافق عليه، وإذا لم تصل أي عروض يبقى في الزمالك".





وعن معروف يوسف، قال: "معروف تلقى عرضا من أحد الأندية في الساعات الماضية، ورئيس النادي يدرس الموقف حاليا".