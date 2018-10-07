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موعد مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:52 ص
موعد مشاهدة مباراة فرنسا وبلجيكا في بث مباشر ضمن أهم مباريات اليوم
فرنسا وبلجيكا
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منى العوضي
 

 

يخوض منتخب فرنسا لقاء خارج التوقعات أمام بلجيكا، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم، وذلك اليوم الثلاثاء والموافق ١٠ يوليو ٢٠١٨.

 

وتأهل منتخب بلجيكا إلى دور النصف نهائي بعدما تفوق على البرازيل بهدفين مقابل هدف بينما صعدت فرنسا بعد أن تخطت عقبة الأوروجواي بهدفين دون رد في مباراة ربع نهائي المونديال.

 

ويواجه منتخب فرنسا نظيره بلجيكا في مباراة دور نصف نهائي كأس العالم على ملعب "سانت بطرسبرج" وذلك اليوم الثلاثاء والنوافق ١٠ يوليو ٢٠١٨، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة.

 

ومن المنتظر أن يتم نقل مباراة فرنسا مع بلجيكا عبر البث الحي والمباشر على قناتي "بي إن سبورت ماكس" المشفرة بالإضافة إلى قناة تي آر تي ١ التركية التي ستذيع اللقاء بشكل مباشر.

 

كما يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة البث المباشر لمباريات كأس العالم عبر موقع الفجر الرياضي.

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