باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "بخاف أعشقك" عبر يوتيوب (فيديو)





طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أغنيتها الجديدة "بخاف أعشقك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع روبير الأسعد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستديو.