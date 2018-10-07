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باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة "بخاف أعشقك" عبر يوتيوب (فيديو)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:21 ص
باسكال مشعلاني تطرح أغنيتها الجديدة بخاف أعشقك عبر يوتيوب (فيديو)
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طرحت المطربة اللبنانية باسكال مشعلاني، أغنيتها الجديدة "بخاف أعشقك" عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات مارون روحانا، ألحان ملحم أبو شديد، وتوزيع روبير الأسعد، ومن إنتاج لايف ستايلز ستديو.


كانت بسكلاني، أعلنت عن موعد طرح أغنيتها الجديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث قالت لجمهورها: "انتظروا بخاف أعشقك على حسابي الخاص في موقع يوتيوب".






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