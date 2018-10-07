عاجل.. رد ناري من الحضري على اتهامه بخروج المنتخب من المونديال

علق حارس مرمى الإسماعيلي عصام الحضري، على الاتهامات التى وجهت له، بشأن أنه من الأسباب الرئيسية لخروج المنتخب الوطني من مونديال روسيا قائلا: " أنا تاريخ يعرفه الجميع وفخور بمن يدافع عني".

وأضاف "الحضري" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج "اكسترا تايم" المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الإثنين أن الاتهامات التى وجهت لي فى الموندبال أصبحت في ملعب القضاء وننتظر العدالة .

وتابع: " هناك 8 محامين بقيادة أشرف عبد العزيز يدافعون عن كرامة الحضري ضد اتهامات مونديال روسيا"، مشيرا إلى أن الذين يوجهون انتقادات هادمة من وجهة نظره هم فشلة.

وأوضح "الحضري" أن انتقاد نجوم المنتخب الوطنى ظاهرة إيجابية وأمر وارد في كل الملاعب.