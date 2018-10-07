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خبير يكشف مخاطر زواج الفتاة قبل 18 عاما

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 06:35 ص
خبير يكشف مخاطر زواج الفتاة قبل 18 عاما
الدكتور عصام محمد حسن العدوي
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نعيم يوسف
 
قال الدكتور عصام محمد حسن العدوي خبير في التنمية الاجتماعية الدولية، عضو هيئه انقاذ الطفولة الدولية، إن الفتاة أقل من 18 سنة هي طفلة وتحتاج إلى حماية، ولا يجب أن تتزوج، لأن ذلك يحرمها في الصحة والتعليم، والاختيار الحر.

وأضاف "العدوي"، في لقاء مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة CBC الفضائية، الاثنين، أنه حتى لو وافقت فهي لم توافق برغبتها بل بضغوط معينة، مشددا على وجود انعكاسات اجتماعية خطيرة عليها، ولا يكون فكرها قد تكون بعد وتحتاج إلى أسرة تعيش فيها لكي تنمو بفكرها.

وأشار عضو هيئه انقاذ الطفولة الدولية، إلى أن زواج الفتاة في سن 18 عاما يمنعها من رؤية حياتها الطبيعية بالإضافة إلى الحالات النفسية التي تتعرض لها، والمجتمع لا يساعد في هذا الأمر، مشددا على أن ذلك ينتشر في الأسر الأكثر فقرا.
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