الجمهور اللبناني يتراقص على أغاني الجزائرية سعاد ماسي





أطربت النجمة الجزائرية سعاد ماسي، الجمهور اللبناني في افتتاح مهرجان "ذوق مايكل" في نسخته الـ١٥، الذي انطلق مساء الأحد، بحضور جماهيري مميز على المدرج الروماني بقرية ذوق مايكل بمحافظة جبل لبنان.





قدمت سعاد مجموعة من أجمل أغانيها التي تغني بها الجمهور وسط أجواء صاخبة خيمت السهرة من سهرات المهرجان الذي يعد أحد روافد الترويج للسياحة في لبنان، وفقا لما ذكره موقع "أخبار الفن".





الفنانة الجزائرية قالت في مقدمة الحفل "أحب لبنان كثيرا، الآن هو بلدي الثالث، بعد الجزائر حيث ولدت، وفرنسا حيث أعيش، ولبنان حيث أغني اليوم".





"سعاد ماسي" بدأت أول نجاحاتها بعدما تركت بلدها الجزائر، وانتقلت للعيش في فرنسا هربا من التهديدات، فأصدرت ألبوم "راوي" الذي تحوّل إلى ظاهرة عالمية، بفضل الأغنية التي تحمل العنوان نفسه.





مهرجان "ذوق مايكل" يعد مساحة لإبراز المواهب الشابة، وإرضاء الذوق الفني للجمهور اللبناني العاشق للموسيقى والطرب.





الليالي الطربية في المهرجان ستتواصل حتى ١٧ يوليو، وتختم بحفل يقدمه المطرب سعد رمضان.







