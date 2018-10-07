"التعليم": القبض على من يبيع أو يشتري "تابلت" الطلبة



وأضاف "خيري" في مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أنه تم الإعلان عن قبول من سيدربون المدرسين، وسيتم الانتهاء من تدريب الدفعة الأولى مع بداية شهر سبتمبر المقبل.



وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه بالنسبة للجهاز اللوحي (التابلت) سوف يتوفر فيه شريحة خاصة بالانترنت، وسيتم منع بيعه أو شراءه، وستقوم وزارة الداخلية بالقبض على من سيبيع أو يشتري هذا الجهاز.



وشدد على أن الوزارة تحاول تغيير ثقافة التعليم عند المواطنين وليس نظام التعليم فقط، مؤكدا أنه مشروع دولة وليس مشروع الوزارة.

قال أحمد خيري، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنه لا يوجد أحد راض عن المنظومة التعليمية في مصر، وبالتالي فكان لابد من تطويرها، موضحا: "أحنا بدأنا ومخلصناش".