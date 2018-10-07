شيرين عبد الوهاب تفجر مفاجأة رمضان 2019.. وترفض دور المطربة
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:59 ص
كشفت أنباء عن أن المطربة شيرين عبد الوهاب تخطط للعودة إلى التمثيل مجددًا بمجرد الاطمئنان على نجاح ألبومها المنتظر طرحه مطلع أغسطس القادم، ومن المنتظر أن تكون عودتها عبر مسلسل يشارك بماراثون دراما رمضان، وليس فيلماً كما صرحت سابقًا، والشرط الوحيد لشيرين عبد الوهاب هو ألا تقدم دور مطربة مرة أخرى، بعد تقديمه في مسلسلها الأول والوحيد "طريقي".
شيرين تسير على خطى زميلتها الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي تريد تأكيد جدارتها كممثلة، وترفض الغناء داخل أعمالها الدرامية ولا تقدم حتى شارة مسلسلها، وهو نفس ما ستفعله شيرين عبد الوهاب، بعدما طلبت من إدارة أعمالها بدء البحث عن سيناريو جديد لتقديمه، شريطة ألا تدور الأحداث حول عالم الطرب والفن، وأن تكون القضية المطروحة اجتماعية في المقام الأول.
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