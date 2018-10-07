مشادة على الهواء بسبب نظام التعليم الجديد: "هو أنت جاي تربيني" (فيديو)



كان "زهران"، قد أكد في لقاء في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أن النظام التعليمي الجديد لم يتم تطبيقه ولا تدريب المعلمين، الأمر الذي نفاه "شحاتة"، مؤكدا أنه يعمل في هذا المجال ويعرف جيدا أنه قد تم فعل ذلك، مشددا على أنه تم تدريب المعلمين، وكليات التربية تشاكر في إعداد المعلمين.



وأضاف "شحاتة": "مفيش حاجة سامها تدريب شكلي.. إحنا مش جايين هنا عشان نشكك ونهلل"، فقاطعه "زهران"، قائلا إنه لم يأتي ليقول أي كلام أيضا، فرد عليه: "لما اتكلم من فضلك متتكلمش"، فأجابه الخبير التربوي: "هو انت جاي تربيني على الهواء.. ما تتكلم كلام منطقي".



وأوضح شحاتة، أن الرئيس سيعلن هذا النظام التعليمي خلال شهر من جامعة القاهرة، موضحا أن ما يحدث "ثورة في التعليم".





نشبت مشادة كلامية على الهواء مباشرة بين محمد زهران، الخبير التربوي، وحسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، بسبب النظام التعليمي الجديد.