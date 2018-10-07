١٢معلومة عن سامي العدل في ذكرى رحيله
الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:27 ص
شيماء عطية
تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة على رحيل الفنان سامي العدل.
وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه:-
١- ولد سامي توفيق العدل في الثاني من نوفمبر ١٩٤٦، في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية.
٢- أشقائه هم المنتج جمال العدل والشاعر والسيناريست مدحت العدل والمنتج والسيناريست محمد العدل والطبيب والممثل رمزي العدل.
٣- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.
٤- أسس شركة إنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع أشقائه.
٥- شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، أكثرها مع النجمة يسرا والفنان هشام سليم.
٦- رفض مفهوم السينما النظيفة التي تقتضي منع القبلات والمشاهد الخارجة.
٧- رفض عودة الفنانات المحجبات للتمثيل.
٨- تزوج من الفنانة نادية شكري الشهيرة بأداء دور سوسو في مسرحية العيال كبرت، ثم تزوج من الكاتبة ماجدة نور الدين وله ٣ أبناء هم: "أحمد وخالد ورشا".
٩- عٌرف بتشجيعه لنادي الزمالك وعشقه له.
١٠- لقب بحمامة السلام لتدخله وإصلاحه الخلافات بين الفنانين.
١١- كان الفنان إبراهيم يسري صديقه المقرب، والذي رحل في مايو ٢٠١٥، ليلحق به العدل في يوليو من نفس العام.
١٢- توفي الفنان سامي العدل عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض.
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