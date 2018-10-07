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١٢معلومة عن سامي العدل في ذكرى رحيله

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 05:27 ص
١٢معلومة عن سامي العدل في ذكرى رحيله
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شيماء عطية
 

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة على رحيل الفنان سامي العدل.

وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه:-

١- ولد سامي توفيق العدل في الثاني من نوفمبر ١٩٤٦، في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية.

٢- أشقائه هم المنتج جمال العدل والشاعر والسيناريست مدحت العدل والمنتج والسيناريست محمد العدل والطبيب والممثل رمزي العدل.

٣- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.

٤- أسس شركة إنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع أشقائه.

٥- شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، أكثرها مع النجمة يسرا والفنان هشام سليم.

٦- رفض مفهوم السينما النظيفة التي تقتضي منع القبلات والمشاهد الخارجة.

٧- رفض عودة الفنانات المحجبات للتمثيل.

٨- تزوج من الفنانة نادية شكري الشهيرة بأداء دور سوسو في مسرحية العيال كبرت، ثم تزوج من الكاتبة ماجدة نور الدين وله ٣ أبناء هم: "أحمد وخالد ورشا".

٩- عٌرف بتشجيعه لنادي الزمالك وعشقه له.

١٠- لقب بحمامة السلام لتدخله وإصلاحه الخلافات بين الفنانين.

١١- كان الفنان إبراهيم يسري صديقه المقرب، والذي رحل في مايو ٢٠١٥، ليلحق به العدل في يوليو من نفس العام.

١٢- توفي الفنان سامي العدل عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض.



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