١٢معلومة عن سامي العدل في ذكرى رحيله

تحل اليوم الثلاثاء الذكرى الثالثة على رحيل الفنان سامي العدل.





وفي السطور التالية، يستعرض "الفجر الفني" ١٢ معلومة عنه:-





١- ولد سامي توفيق العدل في الثاني من نوفمبر ١٩٤٦، في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس محافظة الدقهلية.





٢- أشقائه هم المنتج جمال العدل والشاعر والسيناريست مدحت العدل والمنتج والسيناريست محمد العدل والطبيب والممثل رمزي العدل.





٣- تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية.





٤- أسس شركة إنتاج "العدل جروب" بالتعاون مع أشقائه.





٥- شارك في العديد من الأفلام والمسلسلات الناجحة، أكثرها مع النجمة يسرا والفنان هشام سليم.





٦- رفض مفهوم السينما النظيفة التي تقتضي منع القبلات والمشاهد الخارجة.





٧- رفض عودة الفنانات المحجبات للتمثيل.





٨- تزوج من الفنانة نادية شكري الشهيرة بأداء دور سوسو في مسرحية العيال كبرت، ثم تزوج من الكاتبة ماجدة نور الدين وله ٣ أبناء هم: "أحمد وخالد ورشا".





٩- عٌرف بتشجيعه لنادي الزمالك وعشقه له.





١٠- لقب بحمامة السلام لتدخله وإصلاحه الخلافات بين الفنانين.





١١- كان الفنان إبراهيم يسري صديقه المقرب، والذي رحل في مايو ٢٠١٥، ليلحق به العدل في يوليو من نفس العام.





١٢- توفي الفنان سامي العدل عن عمر ناهز 68 بعد صراع مع المرض.