بينهم قرار هام.. أبرز 11 تصريحا من أمير الكويت في المنتدى العربي الصيني

أكد أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الثلاثاء، على وجوب الدفع بآليات التعاون بين الدول العربية والصين بما يسهم في تحقيق المصالح العليا للجانبين ويعزز العلاقات التاريخية بينهما.





ودعا أمير الكويت، في كلمته أمام أعمال الدورة الثامنة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي - الصيني، الى العمل مع الصين لتجاوز الأزمات التي تعيشها بعض الدول العربية، وذلك لما تمثله الصين من ثقل وتأثير دولي والتزام صادق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.





وتنشر "الفجر"، أبرز 11 تصريحًا قاله أمير الكويت في كلمته:

1- الدفع بآليات التعاون العربي الصيني سيسهم في تحقيق المصالح العليا.

2- القضية الفلسطينية مازالت بعيدة عن دائرة اهتمام وأولويات العالم.

3- مصير الأوضاع المأساوية في اليمن وسوريا وليبيا والصومال لايزال يقع ضمن دائرة المجهول.

4- ندعم مساعي الصين لإيجاد حل سلمي للنزاعات على الأراضي والمياه الإقليمية عبر المفاوضات الودية.

5- باشرنا باتخاذ خطوات عملية مع الصين في مشروع مدينة الحرير والجزر الكويتية.

6- صادراتنا غير النفطية للصين تقارب 480 مليون دولار وقيمة وارداتنا ما يقارب 5 مليارات ومائة مليون دولار.

7- حجم التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والصين بلغ 127 مليار دولار.

8- الصين تحتل المركز الثاني لصادرات الكويت من النفط ومشتقاته.

9- بلغ حجم التبادل التجاري بين الدول العربية والصين 191 مليار دولار لعام 2017.

10- تتطلع الدول العربية إلى الشراكة الواعدة في مشروع الحزام والطريق.