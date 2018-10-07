عبد الناصر حنفي يعتذر عن عضوية لجنة المسرح بالأعلى للثقافة





اعتذر الناقد المسرحي عبد الناصر حنفي عن عضوية لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة.





وكشف "حنفي" في بيان له عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "منذ شهر تقدمت بهذا الاعتذار عن عضوية لجنة المسرح بالمجلس الأعلى للثقافة، ونشرته على الجروب شبه الرسمي للجنة، وبعدها انهمكت في مناقشات مع بعض الأصدقاء المعنيين محاولًا تدقيق رؤيتي لهذه التجربة وبلورة اعتراضاتي واختلافاتي معها على نحو قد يكون مفيدا لمن يهمه أمرها حقا، وقد تباطأت هذه العملية قليلا بعدما تم إبلاغي أن اللجنة ستعقد جلسة (كان مقررا لها نهاية الشهر الماضي) لتقييم مسار دورتها المنقضية، وهو ما كنت قد طالبت به مسبقًا، ولكن هذه الجلسة لم تعقد أبدا، وذهبت اللجنة إلى أجازه لن تعود منها قبل أكتوبر القادم".





وأضاف "شرفت باختياري لعضوية هذه اللجنة ضمن شخصيات مسرحية جليلة وأصدقاء وزملاء أكن لهم كل الود والاحترام، غير أنه في مجال العمل العام لا يمكن للمرء أن يصبح شريكا فاعلًا فيما يعارضه؛ أو فيما بات يعارضه، ولذلك أعتذر عن الاستمرار في عضوية هذه اللجنة الموقرة لأسباب بعضها لائحي وبعضها موضوعي متعلق بما انتهت إليه مسارات عمل اللجنة؛ وهو ما سأتعرض له تفصيلًا في مذكرة الاعتذار الرسمية."







