حصري .. مشاهده مباراه فرنسا وبلجيكا بث مباشر اليوم 10-7-2018 الدور ال4 في كاس العالم بدون تقطيع

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وفيما يلي تشكيل المنتخبين :

تشكيلة فرنسا: لوريس ، بافارد ، فاران ، أومتيتي ، هيرنانديز ، كانتي ، بوغبا ، توليسو ، مبابي ، غريزمان ، جيرو.

تشكيلة بلجيكا: كورتوا، ألدرفايرلد، فيرتونخين، كومباني، مونييه، الشاذلي، فيتسل، فيلايني، هازارد، لوكاكو، دي بروين.

هذا وسوف يلتقي المنتخبان في مباريات نصف النهائي من كأس العالم روسيا 2018 الثلاثاء 10-7-2018 في تمام الساعة:

الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة

التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي

السابعه مساء (19:00) بتوقيت تونس

هذا ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدا قناتي:

beIN MAX HD 1

beIN MAX HD 2

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