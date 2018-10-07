موقع كورة اون لاين لايف | فرنسا وبلجيكا بث مباشر | مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر

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معلومات عن مشاهدة بلجيكا وفرنسا اليوم فرنسا Vs بلجيكا، البطولة : كأس العالم 2018، القنوات الناقلة : بي إن سبورت (المفتوحة) + بي إن ماكس 1,2 ,الملعب : استاد كريستوفسكي , المعلقين : عصام الشوالي (بي إن ماكس 1) + علي محمد علي (بي إن ماكس 2) .

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هذا وسوف يلتقي المنتخبان في ختام مباريات الدور ربع النهائي من كأس العالم فرنسا 2018 غدا الثلاثاء 10-7-2018 في تمام الساعة:

الثامنة مساء (20:00) بتوقيت القاهرة

التاسعة مساء (21:00) بتوقيت مكة المكرمة

العاشرة مساء (22:00) بتوقيت أبو ظبي

السابعه مساء (19:00) بتوقيت تونس

هذا ومن المقرر أن يتم نقل المباراة على شبكة قنوات بي إن سبورت وتحديدا قناتي:

beIN MAX HD 1

beIN MAX HD 2

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مباراة فرنسا وبلجيكا مباشر على الانترنت على beIN CONNECT، القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وبلجيكا تنقل قنوات bein sport max أحداث المباراة المرتقبة بين منتخب فرنسا منتخب بلجيكا ، كما يقام استوديو تحليلى كبير يضم كوكبة من كبار نحوم التحليل من أجل تحليل أحداث المباراة.