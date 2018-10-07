بلقيس تعود لنشاطها الفني من بوابة مهرجان صلالة في سلطنة عمان

بدأت الفنانة بلقيس أحمد، استعدادها للعودة إلى مزاولة نشاطها الفني الغنائي المختلف من مهرجانات وحفلات غنائية مختلفة، من بوابة مهرجان صلالة السياحي 2018، والذي سيقام في مسرح المروج يوم الخميس الموافق 19 يوليو الجاري، ضمن أهم حفلات هذا العام من "ليالي المهرجان"، وذلك برفقة فرقتها الموسيقية التي ستقدم معها مجموعة متنوعة من أغنياتها للجمهور العماني والخليجي والعربي في مدينة صلالة بمحافظة ظفار.





وأعربت بلقيس، عن اشتياقها للقاء الجمهور من جديد بعد إجازتها، وقالت: "متحمسة جدًا للقاء الجمهور من جديد، كلي شوق وحماس للقاء جمهور صلالة في الغالية سلطنة عمان، لقد اشتقت لتفاعلهم وحماسهم الجميل"، مؤكدة أنها أعدت برنامجًا غنائيًا كبيرًا، سيشهده الجميع مما سيحضر إلى مسرح المروج، حيث أن الدعوات عامة والدخول مجاناً.





هذا وتستعد أيضًا بلقيس لإحياء مجموعة أخرى من الحفلات المتنوعة، إلى جانب استعدادها لطرح مجموعة من الأغنيات المنفردة الوطنية والعاطفية والمناسبات الإجتماعية، حيث قامت بتسجيل بعض منها، وستقوم بتسجيل وتنفيذ مجموعة أخرى، سيتم الكشف عنها في حينها.