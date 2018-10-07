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خبير تربوي يهاجم نظام التعليم الجديد: "كله شغال بالنظام القديم"

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:35 ص
خبير تربوي يهاجم نظام التعليم الجديد: كله شغال بالنظام القديم
محمد زهران
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نعيم يوسف
 
هاجم محمد زهران، الخبير التربوي، نظام التعليم الجديد، مؤكدا أنه عبارة عن وعود فقط ليست حقيقية، ومراكز الدروس الحصوصية بدأت في العمل على نفس الآليات القديمة، معقبا: "كله شغال بالنظام القديم".

وأضاف "زهران"، في لقاء مع برنامج "العاشرة مساء"، المذاع على قناة "دريم"، الفضائية، ويقدمه وائل الإبراشي، الاثنين، أنهم قالوا سيدربون المدرسين، ولم يحدث، موضحا أن الدروس بدأت على المناهج القديمة كما هي.

وتابع الخبير التربوي، أن الوزير "جاب التاب (في إشارة للتابلت) مع الكتاب علشان عارف التجربة هتفشل"، موضحا أنه أبقى على الكتاب لأنه قلق من فشل التجربة، لافتا إلى أن الدكتور محمود أبو النصر عمل بنفس التجربة من قبل وفشلت.
المزيد عن: وائل الإبراشي نظام التعليم العاشرة مساء التعليم
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