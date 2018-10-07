باسم مغنية: رفضت تقبيل كارول الحاج.. وأعتز بنجاح "تانغو"

بعد فوزه بلقب أفضل ممثل لرمضان 2018 عبر اثيرها، استقبلت اذاعة صوت لبنان 100.5 الممثل اللبناني باسم مغنية الذي عبر عن سعادته وفخره بهذا اللقب معتبرًا نفسه محظوظًا بمحبة الناس له، وتمنى أن يطل في رمضان المقبل في عملٍ جديد يكون له النصيب الكبير من النجاح.





وتحدث باسم لبرنامج “عالموجة سوا” وفقرة “الحكي فن” مع الاعلاميين اندريه داغر وسيدة عرب عن الاعمال الذي شارك فيها برمضان معتبراً ان “تانغو” هو الافضل عربيًا، بينما بساطة “كل الحب كل الغرام” جعلته يتميّز ويتربع على عرش المسلسلات بسبب بساطته، واثنى باسم على تمثيل كارول الحاج وفادي ابراهيم والكثيرين من الممثلين المشاركين فيه، وعن الانتقادات التي طالت العمل قال باسم :”العمل محلي والمنتج لا يستطيع تحمل كلفة انتاج ضخمة، ولكل منتج ظروفه”.





وعن ثنائيته مع كارول الحاج قال:” مما لا شك فيه بان التغيير مطلوب، ولكنني انا وكارول ننسجم كثيرًا ويليق بنا الحب العذري وهذا ما يجذب الجمهور لنا، وانا مثلاً رفضت ان أقبلها في المشهد الأخير من العمل كي لا أبدل صورتنا أمام الناس”.





وحول فرض بعض المنتجين وجوهًا جميلة تفتقد للموهبة قال باسم: ان ما تقوله يحصل في لبنان صح، ولكن، هناك بعض الشركات المحترمة يقترح فيها المنتج البطل والمخرج يوافق عليه اذا كان مناسبًا للدور، وهذا الكلام لا يصح على “كل الحب كل الغرام” لانه المنتج هو نفسه المخرج، ولكن، في “تانغو” لا أعتقد ان مخرجًا بحجم رامي حنا يستطيع ان يفرض عليه المنتج ممثلاً غير مقتنع به، والامر نفسه ينطبق على المخرج اللبناني سمير حبشي.





وحول تغييب النجوم اللبنانيين واستبدالهم بنجوم عرب على الرغم من شروطهم التعجيزية في بعض الاحيان والاعتماد فقط على النجمات اللبنانيات في الاعمال المشتركة قال باسم:” المنتج بحاجة لاسماء يضمن من خلالها بيع مسلسله، والاتجاه للاسماء العربية سببه الشهرة لا المهارة”.





وعن دانييللا رحمة قال باسم:” دانييللا قدمت جهدًا كبيرًا خلال التصوير فحصدت النجاح والفضل الاول والكبير لنجاحها هو رامي حنا، والفضل الثاني لايغل فيلمز التي آمنت بموهبتها”.





وعن رفضه الوقوف امام غادة عبد الرازق ومسلسل ضد مجهول الحائز على اعجاب الجمهور العربي قال :” “تانغو” ايضا حاز على إعجاب المشاهدين على مدار العالم العربي والبطل الحقيقي للمسلسل هو المخرج رامي حنا، وقائد السفينة هو المنتج جمال سنان الذي لم يبخل على العمل باي شيء”.





ووعد باسم مغنية مستمعي الاذاعة بعملٍ جديدٍ وضخم “ثورة الفلاحين”، وأكد بان الدور سيكون مختلفًا عن كل ما قدمه سابقاً وسيتم عرضه على جزئين الاول في دورة برامج الخريف، الثاني في رمضان المقبل وسيكون فخراً للانتاج اللبناني ،كما اشاد ايضًا بمسلسل “درب الياسمين” واعتبر دوره في هذا العمل بانه دور حياته، وخلال الحلقة كانت مداخلة مع الممثل اليكو داوود حيث اشاد بموهبة باسم وحرفيته، كذلك كانت مداخلة للمثل جوزيف بو خليل الذي اكد على حضور باسم القوي في عالم الدراما.