ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بث مباشر لكلمة أمير الكويت بشأن التعاون مع الصين

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:40 ص
بث مباشر لكلمة أمير الكويت بشأن التعاون مع الصين
الشيخ صباح الأحمد
طباعة
وكالات
 
تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، زار الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، بكين. 

وخلال الزيارة أجرى الرئيس شي جينبينغ مباحثات ثنائية مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية الكويتية.

وسجل زعيما البلدين تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوصلا إلى توافق هام.

ويقدم "الفجر" بثًا مباشرًا من تلفزيون وإذاعة دولة الكويت مباشرة لكلمة أمير الكويت في منتدى التعاون الصيني العربي.

لمشاهدة البث.. اضغط هنا..
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 4:50:06 AM