بث مباشر لكلمة أمير الكويت بشأن التعاون مع الصين

تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جينبينغ، زار الأمير الشيخ صباح الأحمد، أمير الكويت، بكين.





وخلال الزيارة أجرى الرئيس شي جينبينغ مباحثات ثنائية مع الأمير الشيخ صباح الأحمد، حيث تبادلا وجهات النظر بشكل معمق حول العلاقات الصينية الكويتية.





وسجل زعيما البلدين تقييما عاليا للتطور الكبير الذي حققته العلاقات الثنائية وتبادلا الآراء على نحو معمق حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتوصلا إلى توافق هام.



