حارس بلجيكا على رادار أتلتيكو مدريد

يسعى نادي ريال مدريد للتعاقد مع الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، من أجل تدعيم مركز حراسة المرمى خلال الموسم الجديد، لكن يبدو أن كورتوا سيتجه إلى نادٍ آخر هذا الصيف.

وقالت صحيفة "دون بالون" الإسبانية، إن كورتوا من المحتمل أن يعود إلى أتلتيكو مدريد وذلك بعد أن أخبر مالك تشيلسي رومان أبراموفيتش أنه لا يريد تمديد عقده الذي سينتهي في 30 يونيو من العام المقبل.

كما أكدت الصحيفة الإسبانية، أن تشيلسي يفكر في التعاقد مع يان أوبلاك حارس أتلتيكو مدريد مقابل دفع الشرط الجزائي الخاص به وهو 100 مليون يورو، واستقرت إدارة البلوز على دفع 50 مليون يورو بالإضافة إلى عودة كورتوا للأتلتيكو مرة أخرى.