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مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجوم غار الدماء

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:22 ص
مجلس وزراء الداخلية العرب يدين هجوم غار الدماء
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محمد وليد الجموسي
 
 
أدانت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، الإثنين 9 جويلية 2018، العملية الإرهابية التي وقعت أمس في منطقة عين سلطان من معتمدية غار الدماء (ولاية جندوبة)، وأسفرت عن إستشهاد ستة أعوان من الحرس الوطني و إصابة ثلاثة آخرين.

وأكدت الأمانة العامة للمجلس في بيان أصدرته اليوم، أنها ''تلقت باستنكار شديد العملية الجبانة''، مؤكدة تضامنها مع تونس في مواجهة الارهاب.

وعبر البيان عن ''ثقة المجلس بقدرة القوات الأمنية التونسية والشعب التونسي على تحقيق التلاحم والتضامن في مواجهة الارهاب والاجرام لتوطيد مناخ الأمن والسلم في البلاد وتعزيز التنمية والازدهار في مختلف المجالات''.

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