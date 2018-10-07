طفل الشروق المختطف: "كنت كل يوم باكل فراخ ورز"



وأضاف "هشام"، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، أنه كان دائما ما يطلب منهم الذهاب إلى والده، موضحا أن أحدهم قال له إن اسمه "مكرم"، ولكنه كان يكذب، موضحا أنهم تركوه في أحد الغرف، وكان يتحدث مع والدته.



من جانبه، قال المستشار فايز ملك، جد الطفل، أنه بعد خطف الطفل توجه إلى القسم وتم تحرير محضر، وبعدها طلب أحد الخاطفين فدية، وبعدها أغلقوا الهاتف، ثم بدأ التفاوض معهم لاستعادته، وهددوه إذا أبلغ الحكومة سوف يقتل الطفل، ولكن الشرطة كانت على علم منذ البداية، وتتابع كل الخطوات.



ولفت إلى أنه بعد أيام طلب منه تسليم الفدية، وكانت الشرطة والقوات الخاصة مستعدة، وتم ضبطهم، مشددا على أنه كان لديهم أسلحة ما يدل على أنهم "كانوا ناويين على قتله".

قال الطفل سامي هشام، المعروف بـ"طفل الشروق المختطف"، إنه تم اختطافه من أمام منزل، ثم ذهبوا به إلى منطقة ما في "القطامية"، معقبا: "كنت كل يوم باكل فراخ ورز".