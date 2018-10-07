عودة الأهلي إلى القاهرة بعد انتهاء معسكره في كرواتيا

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى مطار القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عائدة من كرواتيا، بعد معسكر ناجح خلال الفترة من الـ2 إلى الـ9 من يوليو الجاري.

ويستعد الأهلي بهذا المعسكر لبداية الموسم الجديد، الذي ينطلق بمباراة الأهلي مع فريق «تاونشيب» البتسواني، يوم الـ17 من يوليو بالقاهرة؛ في ثالث جولات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وخلال المعسكر الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق؛ أدى اللاعبون تدريبات يومية مكثّفة، بدنية وفنية، ولعب الفريق خلال المعسكر مباراتيْن؛ الأولى مع فريق أولمبيا السلوفاني، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، يوم الـ6 من يوليو الماضي، وسجّل وليد سليمان هدف الأهلي الوحيد. والثانية أقيمت أمس، الاثنين، على ملعب «Snk Radagona» في سلوفينيا، أمام فريق «Krasnodar» الروسي، وانتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد للفريق الروسي، وسجل خماسية الأهلي كلٌ من؛ وليد سليمان، وميدو جابر هدفين اثنين لكل منهما، فيما سجّل إسلام محارب هدفًا واحدًا.

وضمت بعثة الأهلي خلال هذا المعسكر الأوروبي 25 لاعبًا، هم؛ حسام عاشور، ووليد سليمان، وعمرو السولية، ومحمد نجيب، وباسم علي، وإسلام محارب، و جونيور أجايي، وصبري رحيل، وميدو جابر، ومحمد هاني، ومؤمن زكريا، وأحمد حمودي، وهشام محمد، وعلي لطفي، وأحمد ياسر ريان، ومحمود الجزار، وصلاح محسن، ومصطفى شوبير، وأحمد علاء، ومحمد شريف، وكريم وليد نيدفيد، وأكرم توفيق، وناصر ماهر، وأحمد الشيخ، ووليد أزارو.

ثم لحق بالبعثة بعد سفرها الخماسي الدولي؛ أحمد فتحي، وشريف إكرامي، ومحمد الشناوي، وأيمن أشرف، وسعد سمير، الذين كانوا في روسيا ضمن بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم الذي شارك في نهائيات كأس العالم 2018، وودّع المنتخب منافساتها من الدور الأول بعد خسارة مبارياته الثلاث أمام أوروجواي، وروسيا، والسعودية.

فيما ضمّ الجهاز الفني بالبعثة كلًا من؛ باتريس كارتيرون، المدير الفني. ومحمد يوسف، المدرب العام. وسامي قمصان، المدرب. ومصطفى كمال، مدرب الحراس. ومايكل ليندمان، مدرب الأحمال. ووسام صفوت، محلل فني. وحسين عبدالدايم، مساعد مدرب الأحمال.

وضم الجهاز الطبي بالبعثة كلًا من؛ خالد محمود، طبيب الفريق. وعبدالمجيد إبراهيم، أخصائي العلاج الطبيعي. وهاني وهبة، أخصائي التغذية. وطارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل. وضمّ الجهاز الإداري كلًا من؛ محمد يوسف، قائمًا بأعمال مدير الكرة. وسمير عدلي مديرًا إداريًا. وماهر عبدالعزيز، إداريًا. ووائل محمد، إداريًا. وللمهمات؛ صلاح أمين، وحنفي ياقوت.

وقبل السفر إلى كرواتيا، دخل فريق الأهلي في فترة إعداد داخلي في برج العرب بالإسكندرية، قبل أن يغادر إلى معسكره الأوروبي، تخللها فقرات واسعة من الإعداد البدني والفني، ومحاضرات للتعرف على الخريطة الخططية للجهاز الفني الجديد؛ بقيادة كارتيرون.

وخاض الأهلي في برج العرب وديتين؛ مع فاركو، وفاز الأهلي (3 – 1)، قبل أن يلاقي الشمس على ملعب دريم بـ6 أكتوبر؛ لينتهي اللقاء بالتعادل بهدف لكل فريق.