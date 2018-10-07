رئيس الجمهورية يدعو مجلس الأمن القومي للانعقاد اليوم الثلاثاء

قال رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي، إن مجلس الأمن القومي سينعقد اليوم الثلاثاء للإستماع لآمر الحرس الوطني بالإضافة للفنيين و شهود العيان في الحادثة الإرهابية التي جدت بمنطقة عين سلطان من ولاية جندوبة.





وأكد السبسي في تصريح للقناة الوطنية الأولى على هامش زيارته لجرحى العملية الارهابية بالمستشفى العسكري، أن إجتماع مجلس الأمن القومي المقرر ، ''سينظر في تفاصيل العملية الإرهابية بغية معرفة ماحدث بعيدا عن التأولات''.



