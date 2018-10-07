ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن فتح تحقيق في حادث الامس

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 03:00 ص
الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن فتح تحقيق في حادث الامس
طباعة
محمد وليد الجموسي
 
 
أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ لها، أنّها بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث الذي جدّ مساء الاثنين 9 جويلية 2018 والمتمثل في اصطدام سيّارة خاصّة بقطار متّجه من صفاقس نحو قفصة بين محطّتي الغريبة والحمادة على مستوى التّقاطع بالنّقطة الكيلومتريّة 343 + 375 (تقاطع مجهّز بعلامتي تقاطع و قف) وأسفر عن وفاة ستة أشخاص على عين المكان كانوا على متنها.

وتأسفت الشركة لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلّفه من خسائر بشريّة.

وجدّدت دعوتها إلى كلّ مستعملي الطّريق من مترجّلين وسائقي مختلف وسائل النّقل إلى ضرورة الحذر ومزيد الانتباه والتريّث قبل عبور تقاطعات السكّة مع الطّريق و احترام الإشارات بجميع أنواعها.

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 3:20:25 AM