الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن فتح تحقيق في حادث الامس

أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية في بلاغ لها، أنّها بادرت بفتح تحقيق لمعرفة ملابسات وأسباب الحادث الذي جدّ مساء الاثنين 9 جويلية 2018 والمتمثل في اصطدام سيّارة خاصّة بقطار متّجه من صفاقس نحو قفصة بين محطّتي الغريبة والحمادة على مستوى التّقاطع بالنّقطة الكيلومتريّة 343 + 375 (تقاطع مجهّز بعلامتي تقاطع و قف) وأسفر عن وفاة ستة أشخاص على عين المكان كانوا على متنها.





وتأسفت الشركة لوقوع هذا الحادث الأليم وما خلّفه من خسائر بشريّة.





وجدّدت دعوتها إلى كلّ مستعملي الطّريق من مترجّلين وسائقي مختلف وسائل النّقل إلى ضرورة الحذر ومزيد الانتباه والتريّث قبل عبور تقاطعات السكّة مع الطّريق و احترام الإشارات بجميع أنواعها.



