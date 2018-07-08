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غادة عبد الرازق تخاطر بالقفز من صخرة عالية (فيديو)

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 02:53 ص
غادة عبد الرازق تخاطر بالقفز من صخرة عالية (فيديو)
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نشرت الممثلة غادة عبد الرازق، فيديو عبر حسابها على موقع تبادل الصور إنستجرام، Instagram ظهرت خلاله تقفز في البحر من أعلى قمة صخرية، في أثناء قضاء إجازتها بإحدى المناطق الساحلية. 

وعلقت غادة عبد الرازق على الفيديو قائلة: "بحر.. خطر. مرح".

يذكر أن غادة عبد الرازق، خاضت سباق الموسم الرمضاني الماضي، بمسلسل "ضد مجهول" وحققت من خلاله نجاحا كبيرا، كما أثارت الجدل بمشهد تغسيل ابنتها الشابة بعد مقت

#fun #jumping #sea #scared #danger 💪💪💪

A post shared by Ghada Abdelrazek (@ghadaabdelrazek) on

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