مهرجان كان السينمائي يكشف عن ملصق دورة 2019

كشف مهرجان كان السينمائي عبر صفحته على أنستقرام، بوستر دورته الـ72 التي ستعقد من الثلاثاء 14 إلى السبت 25 مايو 2019.

والملصق عبارة عن صورة لإحدى النجمات من الخلف بينما تنظر إلى الأضواء المبهرة، وفي مواجهتها جماهير المهرجان السينمائي العالمي.





وكتبت إدارة المهرجان بجوار الملصق بالفرنسية والإنجليزية: "هنا الصيف.. يسرنا أن نعلن أن الدورة الـ72 لمهرجان ستعقد من الثلاثاء 14 إلى السبت 25 مايو 2019.. اكتب التواريخ قبل أن تنسى" .