مهندس يقود تشكيلا عصابيا لسرقة مدينة أثرية في المنيا

تمكن قسم مباحث الآثار بالمنيا برئاسة العقيد محمود حمدى سرحان من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في التنقيب عن الآثار يقوده مهندس.



البداية ورود معلومات تفيد بتردد مجموعة من الرجال على منطقة شيبة الشرقية بمركز أبو قرقاص وأن هذه المجموعة أغراب عن المنطقة ويتحركون بحذر في المنطقة الجبلية شرق أبو قرقاص.



وعلى الفور عرض قسم مباحث الآثار بالمنيا، تلك المعلومات على اللواء مصطفى أنسي مساعد الوزير لشرطة السياحة والذي كلف اللواء هشام قدرى بمتابعة الموضوع أولا بأول والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا والمباحث الجنائية ممثلة في المقدم هشام العسقلانى رئيس مباحث أبو قرقاص.



وتم التوصل إلى أن هناك تشكيلا عصابيا يقوده مهندس ومكون من "محمد.أ.أ" 50 سنة، "محمد.ن.ع" 26 سنة، "نور.م.ح" 19 سنة، مقيمون بمحافظة البحيرة، و"فرغلي.أ.ع" 28 سنة، "عبد العزيز. م.ع" 26 سنة، مقيمان أبو قرقاص، "ربيع.ع.ع" 60 سنة مدير محطة بنزين.



وتوصل فريق التحرى الذي ضم كلا من العقيد محمود حمدى سرحان رئيس مباحث الآثار والرواد محمد بكر ووائل التونى من الأمن العام والمقدم هشام العسقلانى رئيس مباحث أبو قرقاص إلى أن التشكيل العصابي استطاع من خلال معدات الحفر العثور على مدينة أثرية كاملة تعود للقرن الثاني الميلادي حيث العصر البيزنطي فضلا عن كنيسة أثرية.



كما توصل فريق البحث أن التشكيل اتفق على أن يقوم بتصريف وبيع القطع الأثرية بشكل جزئى وعلى دفعات خشية إثارة فضول أهالي المنطقة أو رجال الأمن، وأن الدفعة الأولى التي كان سيتم تهريبها تمهيدا لبيعها تضم آنية كبيرة بها 484 عملة أثرية تعود للعصر اليونانى الرومانى وأن المتهم الأول كان سينقل الآثار المهربة في سيارته الخاصة.



وبمداهمة المنطقة حال قيام التشكيل بالتنقيب وضبط أدوات الحفر والسيارة والآنية و484 قطعة أثرية بالإضافة لجميع أفراد التشكيل العصابي كما تم إخطار الجهات المعنية بالتوصل إلى مكان المدينة الأثرية التي تعود للعصر البيزنطي والتي تكتشف لأول مرة.