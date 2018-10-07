ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بسبب نشره صورة مسيئة للرسول.. أمن المنيا ينقذ مسيحيا من أيدي مسلمين بالقبض عليه

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 07:53 ص
بسبب نشره صورة مسيئة للرسول.. أمن المنيا ينقذ مسيحيا من أيدي مسلمين بالقبض عليه
أرشيفية
طباعة
أحمد الخميسي
 
تمكنت قوات أمن المنيا من السيطرة على مشاجرة بين أهالي قرية منبال التابعة إداريا لمركز مطاى شمالي المنيا، بعد أن نشر أحد أهالي القرية صورة مسيئة للرسول، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وأمرت النيابه بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تعود أحداث الواقعة عندما قام "ع ع ع" عامل، 35 عاما، بنشر بوست مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثار غضب مسلمي القرية قبل أن تقوم قوات الأمن بضبط القبطي وتحرير محضر بالواقعة.

وبعرضه على النيابة، أفاد بأنه أثناء تصفحه لأحد المواقع قام بنشر بوست مسيء على صفحته دون أن يقصد ذلك.

وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقام عدد من مسلمي القرية بالتجمهر احتجاجًا على ذلك، مطالبين برحيل القس مكاريوس كاهن الكنيسة عن القرية.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
فرنسا
-
x
20:00
-
بلجيكا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/10/2018 7:50:03 AM