بسبب نشره صورة مسيئة للرسول.. أمن المنيا ينقذ مسيحيا من أيدي مسلمين بالقبض عليه



وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وقام عدد من مسلمي القرية بالتجمهر احتجاجًا على ذلك، مطالبين برحيل القس مكاريوس كاهن الكنيسة عن القرية.

تمكنت قوات أمن المنيا من السيطرة على مشاجرة بين أهالي قرية منبال التابعة إداريا لمركز مطاى شمالي المنيا، بعد أن نشر أحد أهالي القرية صورة مسيئة للرسول، وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه وأمرت النيابه بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.تعود أحداث الواقعة عندما قام "ع ع ع" عامل، 35 عاما، بنشر بوست مسيء للرسول صلى الله عليه وسلم، ما أثار غضب مسلمي القرية قبل أن تقوم قوات الأمن بضبط القبطي وتحرير محضر بالواقعة.وبعرضه على النيابة، أفاد بأنه أثناء تصفحه لأحد المواقع قام بنشر بوست مسيء على صفحته دون أن يقصد ذلك.