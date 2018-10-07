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المهدي سليمان يغادر معسكر سموحة غاضبا

الثلاثاء 10/يوليه/2018 - 01:38 ص
المهدي سليمان يغادر معسكر سموحة غاضبا
المهدي سليمان
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محمد الصو
 

 

غادر المهدي سليمان حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة السكندري، معسكر فريقه المقام حاليًا استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

 

وبدا سليمان في حالة غضب شديدة وأصر على الرحيل دون الحصول على إذن جهازه الفني بقيادة علي ماهر المدير الفني، اعتراضًا على رفض بيعه إلى صفوف ييراميدز سبورت، خلال الانتقالات الصيفية الجارية.

 

وكان محمد فرج عامر رئيس مجلس إدارة سموحة، أكد على فشل انتقال الحارس إلى صفوف بيراميدز ورفض التفريط في خدماته خلال الموسم الجديد.

 

ومن المقرر أن يحيل عاطف حنفي مدير الكرة، اللاعب إلى التحقيق تمهيدًا لتوقيع عليه عقوبة لما بدر منه خلال المعسكر المغلق.

 

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